У Раді вибухнули гнівом: що вимагають від Зеленського після обстрілу

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Кречмаровская Наталия
Обстріли Києва та області минулої ночі завдали величезних збитків українському бізнесу. Українців попередили, що крім критичної інфраструктури Росія намагатиметься вибити все, до чого “дотягнеться” — склади, магазини, логістичні центри. У Раді уже б’ють на сполох та вимагають термінових рішень.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ сьогодні летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось.
Також він нагадав, що через ворожі обстріли в Україні заблоковані чорноморські порти.
Політик наголосив, що цієї ночі постраждали склади “Розетки”, “Нової пошти”, “Епіцентру”. Зауважив, що найбільший склад “Розетки” відновленню не підлягає.
Нардеп зауважив, що була атака на цивільні обʼєкти, на український бізнес.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив про антибалістичний захист України.