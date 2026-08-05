У Раді вибухнули гнівом: що вимагають від Зеленського після обстрілу

Обстріли Києва та області минулої ночі завдали величезних збитків українському бізнесу. Українців попередили, що крім критичної інфраструктури Росія намагатиметься вибити все, до чого “дотягнеться” — склади, магазини, логістичні центри. У Раді уже б’ють на сполох та вимагають термінових рішень.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ сьогодні летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось.

“Просто цікаво, а у нас Зеленський досі зайнятий тим, що не може ніяк посаду Федорову придумати?”, — зауважив народний обранець.

Також він нагадав, що через ворожі обстріли в Україні заблоковані чорноморські порти.

“На Київ вже стабільно летять десятки балістик. Під постійною атакою інші міста. А що буде восени? Нам вже починають говорити, що буде важка зима. Ну клас. А що ми робимо взагалі? Де хоч щось? Чи ми якось подумали про захист енергетики? Чи будемо чекати потужні звернення на фоні зруйнованих ТЕЦ”, — б’є на сполох народний депутат.

Політик наголосив, що цієї ночі постраждали склади “Розетки”, “Нової пошти”, “Епіцентру”. Зауважив, що найбільший склад “Розетки” відновленню не підлягає.

Нардеп зауважив, що була атака на цивільні обʼєкти, на український бізнес.

“Уряду потрібно ТЕРМІНОВО запровадити компенсаційний механізм для нашого бізнесу. Не виплачувати гроші напряму з бюджету, а зараховувати податки, які платить бізнес у відновлення потужностей. Ми не маємо права втратити одних з найбільших роботодавців країни. І просто сидіти і спостерігати. Потрібно діяти ВЖЕ І ЗАРАЗ!”, — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив про антибалістичний захист України.