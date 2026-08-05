В Раде разразились гневом: что требуют от Зеленского после обстрела

Обстрелы Киева и области минувшей ночью нанесли огромный ущерб украинскому бизнесу. Украинцев предупредили, что, кроме критической инфраструктуры, Россия будет пытаться выбить все, до чего "дотянется" — склады, магазины, логистические центры. В Раде уже бьют тревогу и требуют срочных решений.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в Киев сегодня летело около 30 баллистических ракет, и ни одну из этих ракет сбить не удалось.

"Просто интересно, а у нас Зеленский до сих пор занят тем, что не может никак должность Федорову придумать?", — заметил народный избранник.

Также он напомнил, что из-за вражеских обстрелов в Украине заблокированы черноморские порты.

"На Киев уже стабильно летят десятки баллистик. Под постоянной атакой другие города. А что будет осенью? Нам уже начинают говорить, что будет тяжелая зима. Ну класс. А что мы делаем вообще? Где хоть что-то? Или мы как-то подумали о защите энергетики? Будем ли ждать мощные обращения на фоне разрушенных ТЭЦ”, — бьет тревогу народный депутат.

Политик подчеркнул, что этой ночью пострадали составы Розетки, Новой почты, Эпицентра. Заметил, что наибольший состав розетки восстановлению не подлежит.

Нардеп отметил, что была атака на гражданские объекты, украинский бизнес.

"Правительству нужно СРОЧНО ввести компенсационный механизм для нашего бизнеса. Не выплачивать деньги напрямую из бюджета, а зачислять налоги, которые платит бизнес в восстановление мощностей. Мы не имеем права потерять одних из самых больших работодателей страны. И просто сидеть и наблюдать. Нужно действовать УЖЕ И СЕЙЧАС!”, — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил об антибаллистической защите Украины.