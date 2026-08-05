В Раде разразились гневом: что требуют от Зеленского после обстрела

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Кречмаровская Наталия
Обстрелы Киева и области минувшей ночью нанесли огромный ущерб украинскому бизнесу. Украинцев предупредили, что, кроме критической инфраструктуры, Россия будет пытаться выбить все, до чего "дотянется" — склады, магазины, логистические центры. В Раде уже бьют тревогу и требуют срочных решений.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в Киев сегодня летело около 30 баллистических ракет, и ни одну из этих ракет сбить не удалось.
Также он напомнил, что из-за вражеских обстрелов в Украине заблокированы черноморские порты.
Политик подчеркнул, что этой ночью пострадали составы Розетки, Новой почты, Эпицентра. Заметил, что наибольший состав розетки восстановлению не подлежит.
Нардеп отметил, что была атака на гражданские объекты, украинский бизнес.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил об антибаллистической защите Украины.