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Кречмаровская Наталия
Баллистический удар по Киеву и области в ночь на 5 августа нанес значительный ущерб и унес жизни гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что у Украины нет антибаллистики и сбивать вражеские ракеты просто нечем.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Цыбулько убежден, что отсутствие защиты – это промах именно Зеленского. Эксперт напомнил, что Зеленский заявил, что партнеры фактически задерживают передачу Украине антибаллистических ракет, намекнув, что это может являться элементом политического давления с целью склонить Украину к уступкам России.
Политолог отметил, что Зеленский даже на совещании с дипломатами начал апеллировать к ним, что они должны бегать и выпрашивать ракеты. Дипломаты, пояснил Цыбулько, могут лишь продвигать мнение о необходимости передачи ракет Украине, но все решается на самом высоком политическом уровне.
По его словам, Зеленский проговаривался об этом и раньше.
Также он пояснил, что причины дефицита ракет в Patriot объективны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Украине не дают антибаллистику.