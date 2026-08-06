Баллистический удар по Киеву и области в ночь на 5 августа нанес значительный ущерб и унес жизни гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что у Украины нет антибаллистики и сбивать вражеские ракеты просто нечем.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько убежден, что отсутствие защиты – это промах именно Зеленского. Эксперт напомнил, что Зеленский заявил, что партнеры фактически задерживают передачу Украине антибаллистических ракет, намекнув, что это может являться элементом политического давления с целью склонить Украину к уступкам России.

Политолог отметил, что Зеленский даже на совещании с дипломатами начал апеллировать к ним, что они должны бегать и выпрашивать ракеты. Дипломаты, пояснил Цыбулько, могут лишь продвигать мнение о необходимости передачи ракет Украине, но все решается на самом высоком политическом уровне.

"Поэтому Зеленский осознает то, что все решается именно на верхах. Но почему он давит на дипломатов? Потому что он спорадически ищет на кого переложить свой промах. Это его промах. Это он не организовал, не провел правильно переговоры и не организовал поставки ракет. Он с радостью продал удары по России, украинскому населению, как компенсатор того, что им на головы точно что-нибудь прилетит, потому что отбивать баллистические ракеты противника нечем. Зеленский об этом знал”, — заметил эксперт.

По его словам, Зеленский проговаривался об этом и раньше.

"Вспомним, когда Польша дала пять ракет, как окружение Зеленского, эти положительные блоггеры начали визжать, хихикать об этих пяти ракетах. А эти пять ракет, возможно, спасли пять серьезных объектов на месте в городе Киеве. А вы насмех Польшу выставляли", — отметил Цыбулько.

Также он пояснил, что причины дефицита ракет в Patriot объективны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Украине не дают антибаллистику.



