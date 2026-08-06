На днях западные СМИ со ссылкой на Главное управление разведки сообщили о намерениях врага развернуть на границе с Украиной баллистические системы КНДР.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о предполагаемом сценарии. По его словам, эти игры россиян с северокорейскими ракетами могут окончиться плохо для всех.

"Понятно, что точки запуска в Воронеже мы будем пытаться вынести. Если нужно, вместе с частью Воронежа. А дальше? Дальше мы будем топить уже корабли Северной Кореи. Они могут попытаться применить ядерное оружие. Мы? Найдется способ ответить", — отметил военный.

Однако, по его словам, большой вопрос – куда прилетит. Также отметил, что у Европы и Южной Кореи не получится отсидеться.

"От ядерной войны не укроешься, здесь шансы остаться в стороне только США. Так что лучше для всех санкциями и поддержкой Украины сделать так, чтобы подавить это стадо на болотах в течение августа…", — подытожил Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что баллистический удар по Киеву и области в ночь на 5 августа нанес значительный ущерб и унес жизни гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что у Украины нет антибаллистики и сбивать вражеские ракеты просто нечем.

Политолог Владимир Цыбулько убежден, что отсутствие защиты – это промах именно Зеленского. Эксперт напомнил, что Зеленский заявил, что партнеры фактически задерживают передачу Украине антибаллистических ракет, намекнув, что это может являться элементом политического давления с целью склонить Украину к уступкам России. Политолог отметил, что Зеленский даже на совещании с дипломатами начал апеллировать к ним, что они должны бегать и выпрашивать ракеты.



