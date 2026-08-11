«Я ж старший навідник»: депутат Держдуми Віталій Мілонов зізнався у ліквідації людей на війні

Російський депутат від партії "Єдина Росія" Віталій Мілонов публічно підтвердив, що особисто брав участь у вбивствах людей під час бойових дій в Україні. За його словами, за участь у так званій "спецоперації" диктатор Володимир Путін підписав указ про нагородження його орденом Мужності.

Віталій Мілонов. Фото: скриншот відео з соцмереж

Про це політик розповів під час розмови з російським блогером Аміраном Сардаровим. При цьому точних причин отримання державної нагороди Мілонов вирішив не розкривати.

"Я ж старший навідник, а для чого ще потрібна ця посада?, — заявив Мілонов, відповідаючи на пряме запитання інтерв'юера про те, чи доводилося йому вбивати людей на фронті. — Я був старшим навідником гармати МТ-12 "Рапіра", яка працює на відстані двох-трьох кілометрів від лінії зіткнення. Максимальна дальність стрільби становить до семи кілометрів, і ключове завдання цієї зброї — ліквідація живої сили та техніки ворога. Якби я цим не займався, то за що мені давали б орден? Я б нічого не заслужив".

На запитання блогера про те, чи не відчуває він психологічного тягаря після скоєного, представник російської влади відповів заперечно.

"Ні, абсолютно не складно з цим жити, — стверджує депутат Держдуми, демонструючи типову для російських бойовиків риторику. — Це твій прямий обов'язок як військовослужбовця. Ви гадаєте, якби я їх не знищив, вони б завітали до нас на чаювання? Звісно, ні. Це вороги, і твоя мета — ліквідувати їх".

Зазначається, що Віталій Мілонов приєднався до окупаційних військ у ролі добровольця в жовтні 2022 року. Протягом кількох місяців він перебував у складі протитанкової артилерійської батареї, а вже у лютому 2023 року оголосив, що термін дії його контракту закінчився і він повертається до цивільного життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.