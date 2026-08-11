«Я ж старший навідник»: депутат Держдуми Віталій Мілонов зізнався у ліквідації людей на війні

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Недилько Ксения
Російський депутат від партії "Єдина Росія" Віталій Мілонов публічно підтвердив, що особисто брав участь у вбивствах людей під час бойових дій в Україні. За його словами, за участь у так званій "спецоперації" диктатор Володимир Путін підписав указ про нагородження його орденом Мужності.
Віталій Мілонов. Фото: скриншот відео з соцмереж
Про це політик розповів під час розмови з російським блогером Аміраном Сардаровим. При цьому точних причин отримання державної нагороди Мілонов вирішив не розкривати.
На запитання блогера про те, чи не відчуває він психологічного тягаря після скоєного, представник російської влади відповів заперечно.
Зазначається, що Віталій Мілонов приєднався до окупаційних військ у ролі добровольця в жовтні 2022 року. Протягом кількох місяців він перебував у складі протитанкової артилерійської батареї, а вже у лютому 2023 року оголосив, що термін дії його контракту закінчився і він повертається до цивільного життя.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.