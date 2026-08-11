«Я старший наводчик»: депутат Госдумы Виталий Милонов признался в ликвидации людей на войне

Российский депутат от партии "Единая Россия" Виталий Милонов публично подтвердил, что лично участвовал в убийствах людей во время боевых действий в Украине. По его словам, за участие в так называемой "спецоперации" диктатор Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Мужества.

Виталий Милонов. Фото: скриншот видео из соцсетей

Об этом политик рассказал во время разговора с российским блогером Амираном Сардаровым. При этом точных причин получения государственной награды Милонов решил не раскрывать.

"Я ведь старший наводчик, а для чего еще нужна эта должность?, — заявил Милонов, отвечая на прямой вопрос интервьюера о том, приходилось ли ему убивать людей на фронте. — Я был старшим наводчиком пушки МТ-12 "Рапира", работающей в двух-трех километрах от линии столкновения. Максимальная дальность стрельбы составляет до семи километров, и ключевая задача этого оружия – ликвидация живой силы и техники врага. Если бы я этим не занимался, то за что бы мне давали орден? Я бы ничего не заслужил".

На вопрос блогера о том, не испытывает ли он психологического бремени после содеянного, представитель российских властей ответил отрицательно.

"Нет, совершенно не сложно с этим жить, – утверждает депутат Госдумы, демонстрируя типичную для российских боевиков риторику. — Это твоя прямая обязанность как военнослужащего. Вы думаете, если бы я их не уничтожил, они бы пришли к нам на чаепитие? Конечно, нет. Это враги, и твоя цель – ликвидировать их".

Отмечается, что Виталий Милонов присоединился к оккупационным войскам в качестве добровольца в октябре 2022 года. В течение нескольких месяцев он находился в составе противотанковой артиллерийской батареи, а уже в феврале 2023 года объявил, что срок действия его контракта истек и он возвращается в гражданскую жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников.