«Я старший наводчик»: депутат Госдумы Виталий Милонов признался в ликвидации людей на войне

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Недилько Ксения
Российский депутат от партии "Единая Россия" Виталий Милонов публично подтвердил, что лично участвовал в убийствах людей во время боевых действий в Украине. По его словам, за участие в так называемой "спецоперации" диктатор Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Мужества.
Виталий Милонов. Фото: скриншот видео из соцсетей
Об этом политик рассказал во время разговора с российским блогером Амираном Сардаровым. При этом точных причин получения государственной награды Милонов решил не раскрывать.
На вопрос блогера о том, не испытывает ли он психологического бремени после содеянного, представитель российских властей ответил отрицательно.
Отмечается, что Виталий Милонов присоединился к оккупационным войскам в качестве добровольца в октябре 2022 года. В течение нескольких месяцев он находился в составе противотанковой артиллерийской батареи, а уже в феврале 2023 года объявил, что срок действия его контракта истек и он возвращается в гражданскую жизнь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников.