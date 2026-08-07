Росіяни публікують відео «ждунів» з Костянтинівки: що вони розповідають на камеру

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.

Місцева мешканка Костянтинівки Катерина. Скриншот з відео МО РФ

"Коли фронт поступово почав наближатися, ставало важче. — стверджує жінка у пропагандистському ролику. – Тобто ЗСушники почали агресувати якось, ну загалом, виявляти агресію всіляко, бо вони проти Росії зробити нічого не можуть, бо вони як слон та моська, а лише тявкати можуть, а наживо нічого зробити не можуть. Неодноразово моїм знайомим вони казали, що коли вони відходитимуть, вони все підпалять".

За словами спікерки, її власне житло стало підтвердженням цих погроз, коли навесні на їхній житловий квадрат прилетіла рекордна кількість мін та безпілотників. Через постійний страх родина була змушена покинути околицю міста і переїхати туди, де залишалося хоч якесь населення.

"Документи ми ховали у підвалі, а самі близько двох тижнів переховувалися за іншою адресою, — згадує Катерина, додаючи: — Проте згодом стався той страшний авіаудар, який забрав життя одразу одинадцяти людей, серед яких була і моя рідна матір. Сама я врятувалася лише якимось дивом — мене з-під завалів витягли знайомі, котрі зараз перебувають поруч зі мною".

Центр протидії дезінформації неодноразово наголошував, що російські окупаційні війська регулярно використовують цивільних осіб на підконтрольних чи прифронтових територіях для створення фейкових сюжетів. Російська армія щодня масовано обстрілює Костянтинівку з артилерії, мінометів та скидає тритонні керовані авіабомби (ФАБ-3000), повністю знищуючи житлові квартали, проте у своїх медіа Кремль традиційно намагається перекласти відповідальність за жертви серед мирного населення на сили ППО чи підрозділи ЗСУ.

Також з прифронтових територій до останнього, поки це є можливим, проводиться евакуація усіх бажаючих. Проте деякі місцеві мешканці відмовляюься виїжджати, ховають навіть дітей у підвалах, щоб у разі окупації території, поїхати до Росії чи окупованих раніше населених пунктів.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни в черговий раз стратили беззбройного воїна ЗСУ у Волноваському районі.