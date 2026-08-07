logo_ukra

BTC/USD

64926

ETH/USD

1917.05

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Росіяни публікують відео «ждунів» з Костянтинівки: що вони розповідають на камеру
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни публікують відео «ждунів» з Костянтинівки: що вони розповідають на камеру

«Обіцяли все спалити при відході»: МО РФ опублікувало чергове маніпулятивне відео з прифронтового Донбасу

7 серпня 2026, 17:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.

Росіяни публікують відео «ждунів» з Костянтинівки: що вони розповідають на камеру

Місцева мешканка Костянтинівки Катерина. Скриншот з відео МО РФ

"Коли фронт поступово почав наближатися, ставало важче. — стверджує жінка у пропагандистському ролику. – Тобто ЗСушники почали агресувати якось, ну загалом, виявляти агресію всіляко, бо вони проти Росії зробити нічого не можуть, бо вони як слон та моська, а лише тявкати можуть, а наживо нічого зробити не можуть. Неодноразово моїм знайомим вони казали, що коли вони відходитимуть, вони все підпалять".

За словами спікерки, її власне житло стало підтвердженням цих погроз, коли навесні на їхній житловий квадрат прилетіла рекордна кількість мін та безпілотників. Через постійний страх родина була змушена покинути околицю міста і переїхати туди, де залишалося хоч якесь населення.

"Документи ми ховали у підвалі, а самі близько двох тижнів переховувалися за іншою адресою, — згадує Катерина, додаючи: — Проте згодом стався той страшний авіаудар, який забрав життя одразу одинадцяти людей, серед яких була і моя рідна матір. Сама я врятувалася лише якимось дивом — мене з-під завалів витягли знайомі, котрі зараз перебувають поруч зі мною".

Центр протидії дезінформації неодноразово наголошував, що російські окупаційні війська регулярно використовують цивільних осіб на підконтрольних чи прифронтових територіях для створення фейкових сюжетів. Російська армія щодня масовано обстрілює Костянтинівку з артилерії, мінометів та скидає тритонні керовані авіабомби (ФАБ-3000), повністю знищуючи житлові квартали, проте у своїх медіа Кремль традиційно намагається перекласти відповідальність за жертви серед мирного населення на сили ППО чи підрозділи ЗСУ.

Також з прифронтових територій до останнього, поки це є можливим, проводиться евакуація усіх бажаючих. Проте деякі місцеві мешканці відмовляюься виїжджати, ховають навіть дітей у підвалах, щоб у разі окупації території, поїхати до Росії чи окупованих раніше населених пунктів.


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни в черговий раз стратили беззбройного воїна ЗСУ у Волноваському районі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини