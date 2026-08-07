Россияне публикуют видео «ждунов» из Константиновки: что они рассказывают на камеру

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников.

Местная жительница Константиновки Екатерина. Скриншот из видео МО РФ

"Когда фронт постепенно начал приближаться, становилось тяжелее. — утверждает женщина в пропагандистском ролике. – То есть ВСушники начали агрессивничать как-то, ну в общем, проявлять агрессию всячески, потому что они против России сделать ничего не могут, потому что они как слон и моська, а только тявкать могут, а вживую ничего сделать не могут. Неоднократно моим знакомым они говорили, что когда они будут отходить, они всё пожгут".

По словам спикерши, ее собственное жилье стало подтверждением этих угроз, когда весной на их жилой квадрат прилетело рекордное количество мин и беспилотников. Из-за постоянного страха семья была вынуждена покинуть окраину города и переехать туда, где оставалось хоть какое-то население.

"Документы мы прятали в подвале, а сами около двух недель прятались по другому адресу, — вспоминает Екатерина, добавляя: — Однако со временем произошел тот страшный авиаудар, который унес жизни сразу одиннадцати человек, среди которых была и моя родная мать. Сама я спаслась каким-то чудом — меня из-под завалов вытащили знакомые, которые сейчас находятся рядом со мной".

Центр противодействия дезинформации неоднократно отмечал, что российские оккупационные войска регулярно используют гражданских лиц на подконтрольных или прифронтовых территориях для создания фейковых сюжетов. Российская армия ежедневно массированно обстреливает Константиновку из артиллерии, минометов и сбрасывает трехтонные управляемые авиабомбы (ФАБ-3000), полностью уничтожая жилые кварталы, однако в своих медиа Кремль традиционно пытается переложить ответственность за жертвы среди мирного населения на силы ПВО или подразделения ВСУ.

Также с прифронтовых территорий до последнего, пока это возможно, проводится эвакуация всех желающих. Однако некоторые местные жители отказываются уезжать, прячут даже детей в подвалах, чтобы в случае оккупации территории поехать в Россию или в оккупированные ранее населенные пункты.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что россияне в очередной раз казнили безоружного воина ВСУ в Волновахском районе.