Россияне публикуют видео «ждунов» из Константиновки: что они рассказывают на камеру

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Недилько Ксения
Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников.
Местная жительница Константиновки Екатерина. Скриншот из видео МО РФ
По словам спикерши, ее собственное жилье стало подтверждением этих угроз, когда весной на их жилой квадрат прилетело рекордное количество мин и беспилотников. Из-за постоянного страха семья была вынуждена покинуть окраину города и переехать туда, где оставалось хоть какое-то население.
Центр противодействия дезинформации неоднократно отмечал, что российские оккупационные войска регулярно используют гражданских лиц на подконтрольных или прифронтовых территориях для создания фейковых сюжетов. Российская армия ежедневно массированно обстреливает Константиновку из артиллерии, минометов и сбрасывает трехтонные управляемые авиабомбы (ФАБ-3000), полностью уничтожая жилые кварталы, однако в своих медиа Кремль традиционно пытается переложить ответственность за жертвы среди мирного населения на силы ПВО или подразделения ВСУ.
Также с прифронтовых территорий до последнего, пока это возможно, проводится эвакуация всех желающих. Однако некоторые местные жители отказываются уезжать, прячут даже детей в подвалах, чтобы в случае оккупации территории поехать в Россию или в оккупированные ранее населенные пункты.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что россияне в очередной раз казнили безоружного воина ВСУ в Волновахском районе.