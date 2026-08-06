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Росіяни знов розстріляли українського полоненого: що відомо про страту

Чергова страта беззбройного воїна ЗСУ у Волноваському районі: СБУ та прокуратура почали розслідування

6 серпня 2026, 16:29
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Недилько Ксения

Правоохоронні органи України офіційно розпочали кримінальне розслідування за фактом чергового жорстокого вбивства українського захисника представниками збройних сил РФ. Жахливий інцидент стався у Волноваському районі Донецької області під час нещодавніх бойових зіткнень.

Росіяни знов розстріляли українського полоненого: що відомо про страту

Розстріл полонених. Ілюстративне фото

22 липня 2026 року російські війська здійснили штурм українських оборонних рубежів поблизу населеного пункту Мирне. У ході виконання бойового квесту один із бійців Збройних Сил України потрапив до рук ворога. Замість дотримання правил гуманного поводження, російські військові цинічно розстріляли беззбройного бранця.

За офіційною інформацією представників Донецької обласної прокуратури, яка здійснює безпосереднє процесуальне керівництво, за цим фактом невідкладно відкрили кримінальну справу.

"Ми кваліфікували цей інцидент як грубе порушення законів та звичаїв війни, що призвело до смерті людини, — наголосили в наглядовому відомстві. — Наразі силовики проводять комплекс оперативних та слідчих дій, аби покроково відновити картину трагедії та ідентифікувати конкретних російських армійців, які віддали та виконали цей наказ".

Збиранням доказової бази та досудовим розслідуванням цієї справи займаються слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У відомстві вкотре наголошують, що подібні дії окупаційних військ є грубим нехтуванням норм міжнародного гуманітарного права.

"Навмисне позбавлення життя бранців суворо заборонено Женевськими конвенціями, — нагадують українські слідчі. — Цей акт невиправданої жорстокості є тяжким міжнародним злочином, який не має строку давності, і кожен причетний до нього обов'язково понесе відповідальність".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країни Європейського Союзу скоригували умови надання статусу тимчасового захисту для українських громадян, прописавши окремі вимоги для осіб, які є військовозобов'язаними.



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