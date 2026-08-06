Россияне снова расстреляли украинского пленника: что известно о казни

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Недилько Ксения
Правоохранительные органы Украины официально возбудили уголовное расследование по факту очередного жестокого убийства украинского защитника представителями вооруженных сил РФ. Ужасный инцидент произошел в Волновахском районе Донецкой области во время недавних боевых столкновений.
Расстрел пленных. Иллюстративное фото
22 июля 2026 года российские войска совершили штурм украинских оборонных рубежей вблизи населенного пункта Мирное. В ходе выполнения боевого квеста один из бойцов Вооруженных Сил Украины попал в руки врага. Вместо соблюдения правил гуманного поведения, русские военные цинично расстреляли безоружного пленника.
По официальной информации представителей Донецкой областной прокуратуры, осуществляющей непосредственное процессуальное руководство, по этому факту незамедлительно возбуждено уголовное дело.
Собиранием доказательной базы и досудебным расследованием этого дела занимаются следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В ведомстве еще раз подчеркивают, что подобные действия оккупационных войск являются грубым пренебрежением к нормам международного гуманитарного права.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что страны Европейского Союза скорректировали условия предоставления статуса временной защиты для украинских граждан, прописав отдельные требования для лиц, военнообязанных.