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Россияне снова расстреляли украинского пленника: что известно о казни

Очередная казнь безоружного воина ВСУ в Волновахском районе: СБУ и прокуратура начали расследование

6 августа 2026, 16:29
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Недилько Ксения

Правоохранительные органы Украины официально возбудили уголовное расследование по факту очередного жестокого убийства украинского защитника представителями вооруженных сил РФ. Ужасный инцидент произошел в Волновахском районе Донецкой области во время недавних боевых столкновений.

Россияне снова расстреляли украинского пленника: что известно о казни

Расстрел пленных. Иллюстративное фото

22 июля 2026 года российские войска совершили штурм украинских оборонных рубежей вблизи населенного пункта Мирное. В ходе выполнения боевого квеста один из бойцов Вооруженных Сил Украины попал в руки врага. Вместо соблюдения правил гуманного поведения, русские военные цинично расстреляли безоружного пленника.

По официальной информации представителей Донецкой областной прокуратуры, осуществляющей непосредственное процессуальное руководство, по этому факту незамедлительно возбуждено уголовное дело.

"Мы квалифицировали этот инцидент как грубое нарушение законов и обычаев войны, что привело к смерти человека, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Пока силовики проводят комплекс оперативных и следственных действий, чтобы пошагово восстановить картину трагедии и идентифицировать конкретных российских армейцев, которые отдали и выполнили этот приказ".

Собиранием доказательной базы и досудебным расследованием этого дела занимаются следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В ведомстве еще раз подчеркивают, что подобные действия оккупационных войск являются грубым пренебрежением к нормам международного гуманитарного права.

"Умышленное лишение жизни пленников строго запрещено Женевскими конвенциями, — напоминают украинские следователи. — Этот акт неоправданной жестокости является тяжким международным преступлением, не имеющим срока давности, и каждый причастный к нему обязательно понесет ответственность".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страны Европейского Союза скорректировали условия предоставления статуса временной защиты для украинских граждан, прописав отдельные требования для лиц, военнообязанных.



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