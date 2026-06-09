"Я не жартую": депутат ВР розкритикував підвищення виплат військовим

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив про заплановану індексацію виплат для військових з червня 2026 року. За його словами, українським військовим піднімуть зарплату на 132 гривні на місяць.

Військовим піднімуть виплати. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко у Facebook розповів про підвищення зарплат для військових.

"ТЕРМІНОВО!Військовослужбовцям все таки піднімають грошове забезпечення. З цього місяця буде проведена індексація і ВСІМ військовослужбовцям піднімуть грошове забезпечення на 132 ГРИВНІ. Я не жартую. Це так влада поважає військових і армію", — заявив Гончаренко.

Народий депутат жодних даталей не уточнив.

Нагадаємо, що в травні Володимир Зеленський анонсував масштабну реформу системи грошового забезпечення в Збройних силах України. За його словами, зміни мають базуватися на принципах справедливості та належної мотивації військовослужбовців.

Глава держави заявив, що мінімальний рівень виплат для військових на тилових посадах має становити щонайменше 30 тисяч гривень, тоді як для бійців на передовій суми повинні бути значно вищими. Окремий акцент планується зробити на підтримці піхотинців. Зокрема, президент повідомив про підготовку спеціальних контрактів для військових піхотних підрозділів із виплатами від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що окремі військові можуть отримувати зарплату до 460 тисяч гривень.

Також "Коментарі" писали, що Кабмін дав прогноз, коли в Україні будуть зарплати по 44 тисячі гривень.