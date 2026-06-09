"Я не шучу": депутат ВР раскритиковал повышение выплат военным

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил о запланированной индексации выплат для военных с июня 2026 года. По его словам, украинским военным поднимут зарплату на 132 гривны в месяц.

Военным поднимут выплаты. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Facebook рассказал о повышении зарплат для военных.

"СРОЧНО! Военнослужащим все же поднимают денежное довольствие. С этого месяца будет проведена индексация и ВСЕМ военнослужащим поднимут денежное довольствие на 132 гривны. Я не шучу. Это так власть уважает военных и армию", — заявил Гончаренко.

Народный депутат никаких даталей не уточнил отосительно зарплаты для военных в Украине.

Напомним, что в мае Владимир Зеленский анонсировал масштабную реформу системы денежного довольствия в Вооруженных силах Украины. По его словам, изменения должны основываться на принципах справедливости и надлежащей мотивации военнослужащих.

Глава государства заявил, что минимальный уровень выплат для военных на тыловых должностях должен составлять не менее 30 тысяч гривен, тогда как для бойцов на передовой сумме должны быть значительно выше. Отдельный упор планируется сделать на поддержке пехотинцев. В частности, президент сообщил о готовящихся специальных контрактах для военных пехотных подразделений с выплатами от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отдельные военные могут получать зарплату до 460 тысяч гривен.

Также "Комментарии" писали, что Кабмин дал прогноз, когда в Украине будут зарплаты по 44 тысяч гривен.