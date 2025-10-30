logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Я б не вірив Путіну» – в МЗС України закликали не допустити другого Іловайська
НОВИНИ

«Я б не вірив Путіну» – в МЗС України закликали не допустити другого Іловайська

Росіяни можуть влаштувати чергову провокацію під час перебування на фронті журналістів

30 жовтня 2025, 17:00
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін нібито наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних і навіть українських журналістів "в районах блокування ЗСУ" в Покровську та Куп'янську, передає російське Міноборони.

Речник МЗС Георгій Тихий відповів на заяву Путіна та закликав журналістів не вірити диктатору.

"Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську.

Єдина мета Путіна – затягування війни. І він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок про припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів.

Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", — заявив речник МЗС України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Покровську тривають жорстокі бої, окупанти заявляють про оточення Покровська, проте у ЗСУ спростовують таку інформацію.

Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що історія з Покровськом тягнеться вже давно. Росіяни на прикладі Бахмута та інших міст знають, що таке вуличні бої проти ЗСУ. Це надовго і з втратами.

"Тому вони вирішили оточити Покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість, приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей. Що і коли вирішувати знає тільки вище командування, бачачи всю картину. Кому текст не зрозумілий: не загубіть даремно хлопців заради політики і громадської думки", – наголошує "Флеш".



