Российский диктатор Владимир Путин якобы приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных и даже украинских журналистов "в районах блокирования ВСУ" в Покровске и Купянске, передает российское Минобороны.

«Я бы не верил Путину» – в МИД Украины призвали не допустить второго Иловайска

Спикер МИД Георгий Тихий ответил на заявление Путина и призвал журналистов не верить диктатору.

"Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения – 29 августа 2014 года в Иловайске.

Единственная цель Путина – затягивание войны. И он никогда не придерживался ни одного из своих обещаний о прекращении огня. Не помогайте ему оправдывать свои преступления через российские провокации против журналистов.

Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", — заявил спикер МИД Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Покровске продолжаются жестокие бои, оккупанты заявляют об окружении Покровска, однако в ВСУ опровергают такую информацию.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что история с Покровском тянется уже давно. Россияне на примере Бахмута и других городов знают, что такое уличные бои против ВСУ. Это надолго и с потерями.

"Поэтому они решили окружить Покровскую агломерацию. Раз мы не смогли этому противостоять, надо брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Что и когда решать знает только высшее командование, видя всю картину. Кому текст не ясен: не потеряйте зря ребят ради политики и общественного мнения", – отмечает "Флэш".