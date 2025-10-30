logo_ukra

«Не загубіть даремно хлопців»: військове командування просять вивести людей з Покровська
«Не загубіть даремно хлопців»: військове командування просять вивести людей з Покровська

До повного замикання кільця навколо Покровська – 3 км

У Покровську тривають жорстокі бої, окупанти заявляють про оточення Покровська, проте у ЗСУ спростовують таку інформацію.

Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що історія з Покровськом тягнеться вже давно. Росіяни на прикладі Бахмута та інших міст знають, що таке вуличні бої проти ЗСУ. Це надовго і з втратами.

"Тому вони вирішили оточити Покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість, приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей.

Що і коли вирішувати знає тільки вище командування, бачачи всю картину.

Кому текст не зрозумілий: не загубіть даремно хлопців заради політики і громадської думки", – наголошує "Флеш".

Блогерка Марія Берлінська також підкреслює, що з Покровська, який беруть не в лоб, як Бахмут, а оточують, потрібно терміново виводити людей.

"Серед побратимів і посестер, які на тому напрямку поширена думка, що людей треба терміново відводити. Бо будуть невиправдано високі втрати.

Я не вважаю себе геніальним військовим стратегом. Сама особисто давно не воюю, і тому роздавати поради вищому військово-політичному керівництву в соцмережах не буду.

Але зовсім промовчати в цій ситуації теж підло і неправильно. Тому просто прошу звернути увагу на можливість відвести людей. Поки така можливість є", – зазначає Берлінська.

Зазначимо, що з боку Родинського, Красного Лиману та до Покровської агломерації відстань до закриття кільця складає менше трьох кілометрів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на цьому напрямку ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. "Водночас у Покровську ворожа піхота, уникаючи бойових зіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання — виявити її і знищити", — додав він.



