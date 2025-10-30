«Не потеряйте зря ребят»: военное командование просят вывести людей из Покровска

В Покровске продолжаются жестокие бои, оккупанты заявляют об окружении Покровска, однако в ВСУ опровергают такую информацию.

«Не потеряйте зря парней»: военное командование просят вывести людей из Покровска

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что история с Покровском тянется уже давно. Россияне на примере Бахмута и других городов знают, что такое уличные бои против ВСУ. Это надолго и с потерями.

"Поэтому они решили оцепить Покровскую агломерацию. Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Что и когда решать знает только высшее командование, видя всю картину. Кому текст не ясен: не потеряйте зря ребят ради политики и общественного мнения", – отмечает "Флэш".

Блогер Мария Берлинская также подчеркивает, что из Покровска, который берут не в лоб, как Бахмут, а окружают, нужно срочно выводить людей.

"Среди побратимов и посестер, которые в том направлении, распространено мнение, что людей нужно срочно отводить. Ибо будут неоправданно высокие потери. Я не считаю себя гениальным военным стратегом. Сама лично давно не воюю, и потому раздавать советы высшему военно-политическому руководству в соцсетях не буду. Но совсем промолчать в этой ситуации тоже подло и неправильно. Поэтому просто прошу обратить внимание на возможность вывести людей. Пока такая возможность есть", – отмечает Берлинская.

Отметим, что со стороны Родинского, Красного Лимана и Покровской агломерации расстояние до закрытия кольца составляет менее трех километров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на этом направлении ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. "В то же время в Покровске вражеская пехота, избегая боевых столкновений, накапливается в городской застройке, меняет места нахождения, поэтому первоочередная задача — выявить ее и уничтожить", — добавил он.