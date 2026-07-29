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Wildberries йде з Росії: країна-союзник РФ готова допомогти

Після атак по логістичним центрам у Росії компанія шукає десятки тисяч квадратних метрів у Казахстані, але зіткнулася з новою проблемою

29 липня 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Російський маркетплейс Wildberries розпочав екстрений пошук великих складських приміщень у Казахстані після серії ударів українських безпілотників по своїх логістичних об'єктах на території Росії. Про це повідомляє російське видання "Комерсант", посилаючись на учасників ринку нерухомості.

Wildberries йде з Росії: країна-союзник РФ готова допомогти

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, компанія розглядає можливість оренди близько 100 тисяч метрів квадратних складських площ. Один із співрозмовників стверджує, що оператор готовий зайняти практично всі доступні сучасні склади в Казахстані, оскільки пропозиція на ринку залишається обмеженою.

Головною причиною такого рішення називають прагнення вивести частину логістичних потужностей із зони ризику та знизити наслідки можливих атак безпілотників. Водночас Wildberries продовжує будівництво двох великих розподільчих центрів: понад 100 тисяч квадратних метрів в Алмати та близько 160 тисяч квадратних метрів в Астані. Останній об'єкт планують відкрити наступного року.

Проте реалізувати плани буде непросто. За оцінками аналітиків NF Group, загальний обсяг якісних складських приміщень у Казахстані становить близько 1,9 млн. квадратних метрів, а вільними залишаються менше шести відсотків площ. Це значно обмежує можливості швидкого розширення.

Паралельно компанія намагається орендувати нові склади і в Росії, проте стикається із опором власників нерухомості. За даними джерел, проблема вже не в дефіциті площ, а в небажанні власників наражати свої об'єкти на додаткові ризики. Після атак безпілотників логістичні комплекси Wildberries розглядаються як потенційні цілі, тоді як стандартні страхові поліси таких погроз не покривають. На цьому тлі перенесення частини інфраструктури за межі Росії стає для маркетплейсу одним із способів мінімізувати можливі втрати.

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