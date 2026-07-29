Wildberries уходит из России: страна-союзник РФ готова помочь

Российский маркетплейс Wildberries начал экстренный поиск крупных складских помещений в Казахстане после серии ударов украинских беспилотников по своим логистическим объектам на территории России. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на участников рынка недвижимости.

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

По информации источников, компания рассматривает возможность аренды около 100 тысяч квадратных метров складских площадей. Один из собеседников утверждает, что оператор готов занять практически все доступные современные склады в Казахстане, поскольку предложение на рынке остается ограниченным.

Главной причиной такого решения называют стремление вывести часть логистических мощностей из зоны риска и снизить последствия возможных атак беспилотников. Одновременно Wildberries продолжает строительство двух крупных распределительных центров: более 100 тысяч квадратных метров в Алматы и около 160 тысяч квадратных метров в Астане. Последний объект планируют открыть в следующем году.

Однако реализовать планы будет непросто. По оценкам аналитиков NF Group, общий объем качественных складских помещений в Казахстане составляет около 1,9 млн квадратных метров, а свободными остаются менее шести процентов площадей. Это значительно ограничивает возможности для быстрого расширения.

Параллельно компания пытается арендовать новые склады и в России, однако сталкивается с сопротивлением владельцев недвижимости. По данным источников, проблема уже не в дефиците площадей, а в нежелании собственников подвергать свои объекты дополнительным рискам. После атак беспилотников логистические комплексы Wildberries рассматриваются как потенциальные цели, тогда как стандартные страховые полисы подобных угроз не покрывают. На этом фоне перенос части инфраструктуры за пределы России становится для маркетплейса одним из способов минимизировать возможные потери.

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