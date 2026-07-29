logo

BTC/USD

64406

ETH/USD

1910.72

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Wildberries уходит из России: страна-союзник РФ готова помочь
commentss НОВОСТИ Все новости

Wildberries уходит из России: страна-союзник РФ готова помочь

После атак по логистическим центрам в России компания ищет десятки тысяч квадратных метров в Казахстане, но столкнулась с новой проблемой

29 июля 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский маркетплейс Wildberries начал экстренный поиск крупных складских помещений в Казахстане после серии ударов украинских беспилотников по своим логистическим объектам на территории России. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на участников рынка недвижимости.

Wildberries уходит из России: страна-союзник РФ готова помочь

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

По информации источников, компания рассматривает возможность аренды около 100 тысяч квадратных метров складских площадей. Один из собеседников утверждает, что оператор готов занять практически все доступные современные склады в Казахстане, поскольку предложение на рынке остается ограниченным.

Главной причиной такого решения называют стремление вывести часть логистических мощностей из зоны риска и снизить последствия возможных атак беспилотников. Одновременно Wildberries продолжает строительство двух крупных распределительных центров: более 100 тысяч квадратных метров в Алматы и около 160 тысяч квадратных метров в Астане. Последний объект планируют открыть в следующем году.

Однако реализовать планы будет непросто. По оценкам аналитиков NF Group, общий объем качественных складских помещений в Казахстане составляет около 1,9 млн квадратных метров, а свободными остаются менее шести процентов площадей. Это значительно ограничивает возможности для быстрого расширения.

Параллельно компания пытается арендовать новые склады и в России, однако сталкивается с сопротивлением владельцев недвижимости. По данным источников, проблема уже не в дефиците площадей, а в нежелании собственников подвергать свои объекты дополнительным рискам. После атак беспилотников логистические комплексы Wildberries рассматриваются как потенциальные цели, тогда как стандартные страховые полисы подобных угроз не покрывают. На этом фоне перенос части инфраструктуры за пределы России становится для маркетплейса одним из способов минимизировать возможные потери.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль опасается этого больше санкций: какое решение наконец-то принято в США по Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости