Кремль опасается этого больше санкций: какое решение наконец-то принято в США по Украине

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне могли стать отправной точкой для масштабного усиления украинского оборонно-промышленного комплекса. Такое мнение высказал бывший советник главы ОП Алексей Арестович.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины

По мнению экс-главы ОП, одной из ключевых тем встреч стали договоренности о технологическом перевооружении Украины при поддержке Соединенных Штатов.

Эксперт утверждает, что речь может идти не только о расширении военной помощи, но и о предоставлении американских лицензий на производство широкого спектра современного вооружения. Прежде всего, это касается систем противовоздушной обороны, дальнобойных средств поражения и другой высокотехнологичной военной техники.

По словам Арестовича, параллельно Вашингтон готовит Москве сигнал, который может определить дальнейший ход войны. Американская дипломатия, как утверждает эксперт, в ближайшее время намерена провести консультации как с Киевом, так и с Москвой, предложив Кремлю выбор: либо движение к мирному соглашению уже осенью, либо дальнейшее стремительное усиление военного потенциала Украины.

По оценке экс-советника ОП, в случае реализации таких договоренностей Украина сможет значительно увеличить производство современных средств поражения в течение ближайших полутора лет. Одновременно США сохраняют возможность усилить санкционное давление на Россию, если Кремль продолжит отказываться от переговоров.

Арестович также считает, что развитие украинского оборонного комплекса выгодно не только Киеву, но и Вашингтону. По его мнению, Украина постепенно может стать высокотехнологичным военным партнером США в Европе, что усилит влияние американцев на европейскую систему безопасности.

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