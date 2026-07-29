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Кремль побоюється цього більше санкцій: яке рішення нарешті ухвалено в США щодо України

Олексій Арестович повідомив про можливі домовленості між Києвом та США, які можуть перетворити Україну на одного з найбільших виробників сучасного озброєння

29 липня 2026, 10:59
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Кравцев Сергей

Переговори президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні мали стати відправною точкою для масштабного посилення українського оборонно-промислового комплексу. Таку думку висловив колишній радник голови ОП Олексій Арестович.

Кремль побоюється цього більше санкцій: яке рішення нарешті ухвалено в США щодо України

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України

На думку екс-глави ОП, однією з ключових тем зустрічей стали домовленості щодо технологічного переозброєння України за підтримки Сполучених Штатів.

Експерт стверджує, що може йтися не лише про розширення військової допомоги, а й про надання американських ліцензій на виробництво широкого спектру сучасного озброєння. Насамперед, це стосується систем протиповітряної оборони, далекобійних засобів ураження та іншої високотехнологічної військової техніки.

За словами Арестовича, паралельно Вашингтон готує Москві сигнал, який може визначити подальший перебіг війни. Американська дипломатія, як стверджує експерт, найближчим часом має намір провести консультації як з Києвом, так і з Москвою, запропонувавши Кремлю вибір: чи рух до мирної угоди вже восени, чи подальше стрімке посилення військового потенціалу України.

За оцінкою екс-радника ОП, у разі реалізації таких домовленостей Україна зможе значно збільшити виробництво сучасних засобів ураження протягом найближчих півтора року. Одночасно США зберігають можливість посилити тиск на санкцію на Росію, якщо Кремль продовжить відмовлятися від переговорів.

Арестович також вважає, що розвиток українського оборонного комплексу вигідний не лише Києву, а й Вашингтону. На його думку Україна поступово може стати високотехнологічним військовим партнером США в Європі, що посилить вплив американців на європейську систему безпеки.

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