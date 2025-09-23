Вже стягнуто всі резерви: стало відомо про жорсткий план Путіна в Україні до листопада

Російські війська нарощують тиск на фронті, намагаючись встигнути виконати важливу ціль до початку зимової кампанії. Про це в коментарі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, для росіян критично важливо "якомога швидше просуватися", поки не вдарили морози.

"Їхнє завдання максимум до листопада – зайти в більшість населених пунктів, щоб ми їх не виловлювали дронами. Тому що зараз піхоти у нас не багато, відловлюємо ворога ми за допомогою FPV-дронів та інших літальних апаратів – це важка робота", – наголосив Ткачук.

Росія зосередила близько третини свого контингенту (приблизно 250 тисяч військових) на Донбасі. Окрім того, ворог підтягнув значні резерви на кілька напрямків — Покровський, Куп’янський, Запорізький та Сумський.

"Фактично вони стягнули усі наявні резерви і намагатимуться проводити подальші операції в напрямку Покровська, Куп'янська, Сіверська і Лимана", – підкреслив військовий.

Попри амбіції росіян створити буферну зону на Сумщині, ці плани зазнали краху.

"Це абсолютна правда. На Сумщині ворогу не вдалося абсолютно нічого. Вони зазнали величезних втрат. Ситуація там стабільна... Зокрема хороші результати біля Олексіївки, де вчора встановили наш прапор", – розповів Ткачук.

Сумська операція РФ, за його словами, мала відтягнути українські сили, щоб просунутись на інших напрямках — зокрема на Донбасі.

Офіцер підтвердив, що найскладніша ситуація зберігається в районах Куп’янська та Сіверсько-Лиманського напрямку.

"На жаль, є в них просування в Куп'янську, там у нас дуже складна ситуація, і на Сіверсько-Лиманському напрямку. Ворог накопичує резерви. Біля Покровська вже не 110 тисяч, а 120 – з урахуванням нових підкріплень", – додав Ткачук.

