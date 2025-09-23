Уже взысканы все резервы: стало известно о жестком плане Путина в Украине до ноября

Российские войска наращивают давление на фронте, пытаясь успеть выполнить немаловажную цель до начала зимней кампании. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

Фото: из открытых источников

По его словам, для россиян критически важно "как можно скорее продвигаться", пока не ударили морозы.

"Их задача максимум до ноября – зайти в большинство населенных пунктов, чтобы мы их не вылавливали дронами. Потому что сейчас пехоты у нас не много, отлавливаем врага мы с помощью FPV-дронов и других летательных аппаратов – это тяжелая работа", – подчеркнул Ткачук.

Россия сосредоточила около трети своего контингента (около 250 тысяч военных) в Донбассе. Кроме того, враг подтянул значительные резервы на несколько направлений — Покровское, Купянское, Запорожское и Сумское.

"Фактически они взыскали все имеющиеся резервы и будут пытаться проводить дальнейшие операции в направлении Покровска, Купянска, Северска и Лимана", — подчеркнул военный.

Несмотря на амбиции россиян создать буферную зону на Сумщине, эти планы потерпели крах.

"Это абсолютная правда. На Сумщине врагу не удалось абсолютно ничего. Они понесли огромные потери. Ситуация там стабильная... В частности, хорошие результаты возле Алексеевки, где вчера установили наш флаг", — рассказал Ткачук.

Сумская операция РФ, по его словам, должна была оттянуть украинские силы, чтобы продвинуться по другим направлениям — в частности, на Донбассе.

Офицер подтвердил, что самая сложная ситуация сохраняется в районах Купянска и Северско-Лиманского направления.

"К сожалению, есть у них продвижение в Купянске, там у нас очень сложная ситуация, и на Северско-Лиманском направлении. Враг накапливает резервы. Возле Покровска уже не 110 тысяч, а 120 – с учетом новых подкреплений", – добавил Ткачук.

Как уже писали "Комментарии", российская армия готовится к более масштабному использованию ударных БПЛА, главная цель — истощение украинской противовоздушной обороны путем запуска все большего количества дронов одновременно. Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" заместитель гендиректора компании-производителя РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.