logo_ukra

BTC/USD

111973

ETH/USD

4147.74

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Потрібно готуватися до найгіршого: на українців чекають по 1500 дронів щодня
commentss НОВИНИ Всі новини

Потрібно готуватися до найгіршого: на українців чекають по 1500 дронів щодня

Наразі основна мета росіян — суттєве навантаження ППО України. Для цього вони і застосовують реактивні, і нереактивні "шахеди".

23 вересня 2025, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російська армія готується до масштабнішого використання ударних БПЛА, головна мета — виснаження української протиповітряної оборони шляхом запуску все більшої кількості дронів одночасно. Про це розповів в інтерв'ю "Телеграфу" заступник гендиректора компанії-виробника РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Потрібно готуватися до найгіршого: на українців чекають по 1500 дронів щодня

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, масовані повітряні атаки будуть можливі завдяки створенню нових та модернізації наявних пускових позицій, таких як Донецький аеропорт чи Керченський напрямок.

"Росіяни намагаються перевантажити нашу ППО, і для цього використовують одночасно як реактивні, так і звичайні "шахеди"," — пояснив Храпчинський. 

Він додав, що попри те, що ці безпілотники належать до одного типу — ударні, методи їх перехоплення різняться, а отже, українські сили ППО змушені розосереджувати ресурси на різні загрози.

"Ми все рідше бачимо ракети або балістичні удари — їх зберігають на фінальну фазу атаки, коли ППО вже виснажена. Це свідома тактика: ворог намагається прорвати нашу оборону там, де бачить слабкі місця", — каже експерт. 

На запитання про ймовірність щоденних атак із 1500 дронів, Храпчинський відповів, що "треба бути готовими до найгіршого сценарію". За його словами, Росія вже зараз збільшує кількість дронів, запущених одночасно, але зменшує кількість цілей — удари концентруються на 3–4 напрямках, що дозволяє ефективніше пробивати оборону.

"Такі концентровані удари по кількох об'єктах дають Росії змогу проривати наші рубежі ППО", — підсумував він. 

Як вже писали "Коментарі", прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що удари безпілотників ЗСУ не мають суттєвого впливу на перебіг так званої "спеціальної військової операції". За його словами, російські війська здатні ефективно протидіяти загрозам з повітря.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини