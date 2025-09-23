У Путіна виступили з нахабною заявою про вплив ударів ЗСУ на "СВО": деталі

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що удари безпілотників ЗСУ не мають суттєвого впливу на перебіг так званої "спеціальної військової операції". За його словами, російські війська здатні ефективно протидіяти загрозам з повітря.

Фото: з відкритих джерел

"Наші військові вживають ефективних заходів для нейтралізації цих загроз. Ми продовжуємо нашу спеціальну військову операцію", — зазначив Пєсков під час брифінгу, слова якого поширили прокремлівські ЗМІ.

Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія зацікавлена у більш масштабній домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні, адже, як він стверджує, попередні перемир’я та домовленості не дали результатів.

"Ми вважаємо, що Росії потрібна глобальна угода щодо України. Перемир’я та часткові домовленості не спрацювали", — сказав Лавров у коментарях російським медіа.

У серпні після саміту з Путіним на Алясці та розмови з Володимиром Зеленським, президент США Дональд Трамп висловився на користь прямого мирного врегулювання конфлікту.

"Найкращий шлях завершити війну — це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка б поклала їй край, а не до документів, що часто не виконуються", — заявив Трамп.

На це відповів радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко, наголосивши, що можливість для дипломатії з’явиться лише після припинення вогню.

