Война с Россией У Путина выступили с наглым заявлением о влиянии ударов ВСУ на "СВО": детали
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина выступили с наглым заявлением о влиянии ударов ВСУ на "СВО": детали

Песков высказался по поводу ударов украинских дронов.

23 сентября 2025, 15:05
Автор:
Клименко Елена

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что удары беспилотников ВСУ не оказывают существенного влияния на ход так называемой "специальной военной операции". По его словам, российские войска способны эффективно противодействовать угрозам из воздуха.

"Наши военные принимают эффективные меры для нейтрализации этих угроз. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", — отметил Песков во время брифинга, слова которого распространили прокремлевские СМИ.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в более масштабной договоренности по урегулированию ситуации в Украине, ведь, как он утверждает, предыдущие перемирия и договоренности не дали результатов.

"Мы считаем, что России нужно глобальное соглашение по Украине. Перемирие и частичные договоренности не сработали", — сказал Лавров в комментариях российским медиа.

В августе после саммита с Путиным на Аляске и беседы с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп высказался в пользу прямого мирного урегулирования конфликта.

"Лучший путь завершить войну — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положило бы ей конец, а не к часто не выполняемым документам", — заявил Трамп.

На это ответил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, отметив, что возможность для дипломатии появится только после прекращения огня.

Как уже писали "Комментарии", американский сенаторк Джинн Шейхин обвинила президента США Дональда Трампа в чрезмерной мягкости к Кремлю, из-за чего, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин пересек уже семь "красных линий", создав при этом угрожающую репутационную ситуацию как для самого Трампа.



