«Вже почали тестувати»: Федоров анонсував появу дешевих варіантів для знищення дронів «Shahed»

21 травня 2026, 13:41
Недилько Ксения

Україна активно розробляє та впроваджує нові технологічні інструменти для здешевлення та підвищення ефективності протиповітряної оборони. Про це під час зустрічі з представниками засобів масової інформації, присвяченій підсумкам роботи відомства, заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Посадовець повідомив, що оборонний сектор знайшов спосіб знизити витрати на ліквідацію ворожих безпілотників дальнього радіуса дії.

"Ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття "Shahed". Уже знайшли рішення та почали тестувати", — поділився успіхами урядовець.

Крім того, очільник Міноборони оприлюднив низку важливих показників та оборонних ініціатив, які демонструють значний прогрес у використанні безпілотних технологій для перехоплення повітряних цілей.

"Відсоток збиття "Shahed" дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні 4 місяці. Ціль — вийти на стабільний показник 95% перехоплення", — зазначив Федоров, додавши, що до експериментального проєкту із запуску приватного ППО вже залучено 27 вітчизняних підприємств.

Окрему увагу під час звіту урядовець приділив математиці виснаження ворожих підрозділів на лінії фронту, навівши динаміку зростання втрат російської армії на кожен загарбаний клаптик української землі.

"Наша стратегічна ціль — завдавати РФ щонайменше 200 втрат на кожен квадратний кілометр просування. В жовтні РФ втрачала 67 військових на 1 км² просування, в січні — 165, у лютому — 244, у березні — 254, у квітні — 179", — резюмував Михайло Федоров.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна систематично повідомляє міжнародним партнерам про дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони. Після кожної масштабної російської атаки українські підрозділи ППО змушені оперативно відновлювати запаси ракет-перехоплювачів та боєприпасів для боротьби з балістичними й крилатими цілями.



