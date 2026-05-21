«Уже начали тестировать»: Федоров анонсировал появление дешевых вариантов для уничтожения дронов «Shahed»

Украина активно разрабатывает и внедряет новые технологические инструменты для удешевления и повышения эффективности противовоздушной обороны. Об этом на встрече с представителями средств массовой информации, посвященной итогам работы ведомства, заявил министр обороны Михаил Федоров.

Чиновник сообщил, что оборонный сектор нашел способ снизить затраты на ликвидацию вражеских беспилотников дальнего радиуса действия.

"Мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбивания "Shahed". Уже нашли решение и начали тестировать", – поделился успехами чиновник.

Кроме того, глава Минобороны обнародовал ряд важных показателей и оборонных инициатив, которые демонстрируют значительный прогресс в использовании беспилотных технологий для перехвата воздушных целей.

"Процент сбития "Shahed" дронами-перехватчиками увеличился вдвое за последние 4 месяца. Цель — выйти на стабильный показатель 95% перехвата", — отметил Федоров, добавив, что к экспериментальному проекту по запуску частного ПВО уже привлечены 27 отечественных предприятий.

Отдельное внимание во время отчета чиновник уделил математике истощение вражеских подразделений на линии фронта, приведя динамику роста потерь российской армии на каждый захваченный клочок украинской земли.

"Наша стратегическая цель — наносить РФ не менее 200 потерь на каждый квадратный километр продвижения. В октябре РФ теряла 67 военных на 1 км² продвижения, в январе — 165, в феврале — 244, в марте — 254, в апреле — 179", — резюмировал Михаил Федоров.

