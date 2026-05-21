Далі відбиватися нічим: українців попередили про руйнівні наслідки через атаки РФ

Україна систематично повідомляє міжнародним партнерам про дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони. Після кожної масштабної російської атаки українські підрозділи ППО змушені оперативно відновлювати запаси ракет-перехоплювачів та боєприпасів для боротьби з балістичними й крилатими цілями. Про це в ефірі телеканалу Новини.LIVE розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що ще у 2022 році Україна зверталася до союзників із проханням посилити захист повітряного простору, зокрема шляхом надання сучасних систем ППО та авіації. Відтоді країна отримала низку комплексів, серед яких NASAMS та IRIS-T, а також винищувачі F-16. За його словами, кількість батарей і дивізіонів поступово зростає, однак проблема забезпечення ракетами залишається невирішеною.

Ігнат підкреслив, що нестача боєприпасів для ППО є постійним викликом. Щороку Росія здійснює масовані обстріли сотнями ракет, що призводить до швидкого витрачання запасів і потреби їх регулярного поповнення. Він навів приклад минулої зими, коли російські війська випустили по Україні близько 720 ракет різних типів, що суттєво навантажило систему протиповітряної оборони.

За словами речника Повітряних сил, за наявності достатньої кількості ракет-перехоплювачів українська ППО здатна ефективно протидіяти більшості загроз. Водночас він наголосив, що без стабільного постачання боєприпасів можливості оборони обмежуються, а ризики для інфраструктури та цивільного населення зростають.

Українське військово-політичне керівництво, як зазначив Ігнат, постійно працює з міжнародними партнерами у межах форматів на кшталт "Рамштайн" та інших координаційних механізмів, обговорюючи питання додаткових поставок ракет для ППО.

"Коментарі" вже писали, що у тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників по аеродрому "Бельбек" було уражено сучасний російський комплекс радіолокаційного забезпечення посадки літаків РСП-28МЕ. За інформацією Telegram-каналу "Досье Шпиона", атака відбулася в ніч проти 17 травня.