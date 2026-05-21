Далее отражаться нечем: украинцев предупредили о разрушительных последствиях из-за атак РФ

Украина систематически сообщает международным партнерам о дефиците ракет для систем противовоздушной обороны. После каждой масштабной российской атаки украинские подразделения ПВО вынуждены оперативно восстанавливать запасы ракет-перехватчиков и боеприпасов для борьбы с баллистическими и крылатыми целями. Об этом в эфире телеканала Новости.LIVE рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что еще в 2022 году Украина обращалась к союзникам с просьбой усилить защиту воздушного пространства, в частности, путем предоставления современных систем ПВО и авиации. С этого времени страна получила ряд комплексов, среди которых NASAMS и IRIS-T, а также истребители F-16. По его словам, количество батарей и дивизионов постепенно растет, однако проблема обеспечения ракет остается нерешенной.

Игнат подчеркнул, что нехватка боеприпасов для ПВО является постоянным вызовом. Каждый год Россия совершает массированные обстрелы сотнями ракет, что приводит к быстрому расходованию запасов и потребности их регулярного пополнения. Он привел пример прошлой зимы, когда российские войска выпустили по Украине около 720 ракет разных типов, что существенно нагрузило систему противовоздушной обороны.

По словам спикера Воздушных сил, при наличии достаточного количества ракет-перехватчиков украинская ПВО способна эффективно противодействовать большинству угроз. В то же время он подчеркнул, что без стабильного снабжения боеприпасами возможности обороны ограничиваются, а риски для инфраструктуры и гражданского населения растут.

Украинское военно-политическое руководство, как отметил Игнат, постоянно работает с международными партнерами в рамках форматов типа "Рамштайн" и других координационных механизмов, обсуждая вопросы дополнительных поставок ракет для ПВО.

