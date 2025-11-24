Вже не Зеленський: хтось із перших осіб в Україні під новим ударом російської пропаганди

Російські пропагандисти почали активно розповсюджувати вигадки російських спецслужб про те, що нібито обліковий запис начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова на платформі Х створено на території РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ГУР у Facebook.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що ця інформація поширюється через соціальні мережі та анонімні цифрові ресурси.

Для підтвердження цієї тези використовується скріншот, спеціально створений для цього облікового запису з відповідним місцем реєстрації.

"Це — цілком хибна інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР МО України", — наголошується у публікації.

У Головному управлінні розвідки закликали "зберігати інформаційну гігієну, не вестись на фейки та довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від спікерів ГУР МО України".

