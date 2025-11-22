logo

Это не конец войны: в США назвали главную цель, которую преследует РФ с «мирным» планом Трампа

В ISW считают, что Россия с помощью мирного плана хочет разъединить Украину и США

22 ноября 2025, 11:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С большой вероятностью можно сказать, что путинский режим пытается разъединить Украину и Соединенные Штаты Америки, чтобы Россия могла продолжать войну без поддержки и содействия со стороны США и Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Это не конец войны: в США назвали главную цель, которую преследует РФ с «мирным» планом Трампа

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание, что Кремль отклонил предложенные Вашингтоном предложения о прекращении огня и переговоры в течение последних месяцев, тогда как Украина не прекращала демонстрировать готовность к диалогу и компромиссу.

В ISW подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля подтвердили намерение достичь своих первоначальных военных целей дипломатическим путем, но отклонили предыдущие предложения США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы. Как себя дальше будет вести официальный Киев? Возможно ли, что президент пойдет на создание коалиционного большинства в Раде, чтобы снять с себя ответственность за согласие на принятие такого "мирного плана"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                        

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-21-2025
