С большой вероятностью можно сказать, что путинский режим пытается разъединить Украину и Соединенные Штаты Америки, чтобы Россия могла продолжать войну без поддержки и содействия со стороны США и Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание, что Кремль отклонил предложенные Вашингтоном предложения о прекращении огня и переговоры в течение последних месяцев, тогда как Украина не прекращала демонстрировать готовность к диалогу и компромиссу.

В ISW подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля подтвердили намерение достичь своих первоначальных военных целей дипломатическим путем, но отклонили предыдущие предложения США.

В ISW подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля подтвердили намерение достичь своих первоначальных военных целей дипломатическим путем, но отклонили предыдущие предложения США.

в СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы.

