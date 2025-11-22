Це не кінець війни: у США назвали головну мету, яку переслідує РФ із «мирним» планом Трампа

З великою ймовірністю можна сказати, що путінський режим намагається роз'єднати Україну та Сполучені Штати Америки, щоб Росія могла продовжувати війну без підтримки та сприяння з боку США та Заходу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики звернули увагу, що Кремль відхилив запропоновані Вашингтоном пропозиції щодо припинення вогню та переговори протягом останніх місяців, тоді як Україна не припиняла демонструвати готовність до діалогу та компромісу.

В ISW наголошують, що російський диктатор Володимир Путін та інші представники Кремля підтвердили намір досягти своїх початкових військових цілей дипломатичним шляхом, але відхилили попередні пропозиції США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗМІ продовжує активно обговорюватися так званий "мирний план" Трампа. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна готова працювати над цим мирним планом, але після консультацій із європейськими партнерами зазначив, що ключові пункти мають бути скориговані. Як себе далі поводитиме офіційний Київ? Чи можливо, що президент піде на створення коаліційної більшості у Раді, щоб зняти з себе відповідальність за згоду на ухвалення такого "мирного плану"? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Трампа назвали три ключові умови для мирного плану щодо України.



