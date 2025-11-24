logo

BTC/USD

86217

ETH/USD

2802.03

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уже не Зеленский: кто из первых лиц в Украине под новым ударом российской пропаганды
commentss НОВОСТИ Все новости

Уже не Зеленский: кто из первых лиц в Украине под новым ударом российской пропаганды

По информации ГУР, роспропаганда распространяет фейки о соцсети Х Кирилла Буданова

24 ноября 2025, 07:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты принялись активно распространять выдумки российских спецслужб о том, что якобы учетная запись начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на платформе Х создана на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР в Facebook.

Уже не Зеленский: кто из первых лиц в Украине под новым ударом российской пропаганды

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что эта информация распространяется через социальные сети и анонимные цифровые ресурсы.

Для подтверждения этого тезиса используется скриншот, специально созданный для этого аккаунта с соответствующим местом регистрации.

"Это — полностью ложная информация, которая имеет все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР МО Украины", — отмечается в публикации.

В Главном управлении разведки призвали "сохранять информационную гигиену, не вестись на фейки и доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО Украины".                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина о продлении продолжительности жизни, прозвучавшей на военном параде в Пекине, в который раз показал извечную мечту диктаторов. Однако руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что стремление Путина к вечной жизни не будет реализовано.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов рассказал о двойниках Путина: как их использует глава Кремля.

Ранее "Комментарии" писали – это не конец войны: в США назвали главную цель, которую преследует РФ с "мирным" планом Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0tZBsaBZ2XeeU9X1QiKYhxQWMbUu8dcr34sLHxHmDu4H9QEMMBXxZTDJHW2RrtdBBl
Теги:

Новости

Все новости