Российские пропагандисты принялись активно распространять выдумки российских спецслужб о том, что якобы учетная запись начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на платформе Х создана на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР в Facebook.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что эта информация распространяется через социальные сети и анонимные цифровые ресурсы.

Для подтверждения этого тезиса используется скриншот, специально созданный для этого аккаунта с соответствующим местом регистрации.

"Это — полностью ложная информация, которая имеет все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР МО Украины", — отмечается в публикации.

В Главном управлении разведки призвали "сохранять информационную гигиену, не вестись на фейки и доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина о продлении продолжительности жизни, прозвучавшей на военном параде в Пекине, в который раз показал извечную мечту диктаторов. Однако руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что стремление Путина к вечной жизни не будет реализовано.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов рассказал о двойниках Путина: как их использует глава Кремля.

Ранее "Комментарии" писали – это не конец войны: в США назвали главную цель, которую преследует РФ с "мирным" планом Трампа.



