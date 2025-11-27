Вже не пріоритет: у Євросоюзі шокували планами щодо удару по Путіну

Європейський Союз незабаром може ухвалити черговий, двадцятий за рахунком, пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, рішення про нові обмеження прийматиметься після новорічних свят. Наразі цей пакет не вважається пріоритетним серед питань ЄС, передає Politico.

Щодо остаточного рішення про 20-й пакет санкцій, експерти прогнозують, що воно не буде прийняте до свят. За даними джерел видання, Єврокомісія планує розпочати обговорення конкретних ідей та пропозицій щодо нових санкцій вже в січні. Наразі ж будь-які дискусії носять попередній, неофіційний характер і не виносяться на рівень постійних представників країн ЄС.

Politico підкреслює, що "неформальні консультації" щодо нового пакету санкцій ведуться постійно, але наразі вони залишаються рутинною роботою без конкретних рішень.

Водночас Швеція активно закликає Європейський Союз прискорити процес ухвалення наступного пакету санкцій. Про це повідомляє The Guardian. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що позиція ЄС щодо Росії залишається незмінною: для досягнення стійкого й справедливого миру кордони України не можуть змінюватися силою.

Вона окреслила принципи, яких Швеція дотримуватиметься у цьому процесі: жодних обмежень для Збройних сил України, які могли б спровокувати додаткову агресію з боку Росії, а також повне право українського народу самостійно обирати власний шлях розвитку, зокрема шлях до членства в ЄС.

Мальмер Стенергард також повідомила про дворівневу стратегію Швеції: посилювати Україну та одночасно послаблювати Росію. Україна може розраховувати на постійну підтримку зі сторони Швеції.

Як вже писали "Коментарі", Китай обережно ставиться до війни між Росією та Україною, оскільки прагне уникнути створення прецеденту силового зміщення кордонів або легітимізації сепаратизму, що може підірвати позицію Пекіна щодо Тайваню. Політолог Ігор Рейтерович підкреслив, що для президента США Дональда Трампа Росія – другорядний фактор, а ключова мета – вплив на Китай. Якщо Пекін включиться у мирне врегулювання, конфлікт в Україні може швидко завершитися.