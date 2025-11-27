Европейский Союз в скором времени может принять очередной, двадцатый по счету пакет санкций против России. Вероятно, решение о новых ограничениях будет приниматься после новогодних праздников. Пока этот пакет не считается приоритетным среди вопросов ЕС, передает Politico.

Относительно окончательного решения о 20-м пакете санкций, эксперты прогнозируют, что оно не будет принято к праздникам. По данным источников издания, Еврокомиссия планирует начать обсуждение конкретных идей и предложений по новым санкциям уже в январе. Пока же любые дискуссии носят предварительный, неофициальный характер и не выносятся на уровень постоянных представителей стран ЕС.

Politico подчеркивает, что "неформальные консультации" по поводу нового пакета санкций ведутся постоянно, но пока они остаются рутинной работой без конкретных решений.

В то же время, Швеция активно призывает Европейский Союз ускорить процесс принятия следующего пакета санкций. Об этом сообщает The Guardian. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что позиция ЕС в отношении России остается неизменной: для достижения устойчивого и справедливого мира границы Украины не могут меняться силой.

Она очертила принципы, которые Швеция будет придерживаться в этом процессе: никаких ограничений для Вооруженных сил Украины, которые могли бы спровоцировать дополнительную агрессию со стороны России, а также полное право украинского народа самостоятельно выбирать собственный путь развития, в частности, путь к членству в ЕС.

Мальмер Стенергард также сообщила о двухуровневой стратегии Швеции: усиливать Украину и одновременно ослаблять Россию. Украина может рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Швеции.

Как уже писали "Комментарии", Китай осторожно относится к войне между Россией и Украиной, поскольку стремится избежать создания прецедента силового смещения границ или легитимизации сепаратизма, что может подорвать позицию Пекина по отношению к Тайваню. Политолог Игорь Рейтерович подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа Россия – второстепенный фактор, а ключевая цель – влияние на Китай. Если Пекин включится в мирное урегулирование, то конфликт в Украине может быстро завершиться.