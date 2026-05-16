Вже не грузинський: який сценарій пророкують Україні та в чому його суть

Планам путінського режиму не судилося збутися, і Росія не зможе захопити всю Україну. Але Київ втратить частину своєї території, як це сталося із Фінляндією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті JPMorgan Chase.

Аналітики найбільшого банку США JPMorgan Chase вважають, що найімовірнішим результатом російсько-української війни стає "фінський сценарій", за яким Київ втратить частину територій. Однак Україна збереже свій суверенітет, армію та курс на інтеграцію із Заходом.

У доповіді "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" говориться, що результат війни буде вирішено за столом переговорів, оскільки ситуація на полі бою зайшла в глухий кут, а лінія фронту не рухається вже більше двох років.

У рамках можливого компромісного рішення з Росією, як вважають у JPMorgan, Україна може бути змушена прийняти питання нейтралітету, погодитись на обмеження чисельності та можливостей армії. Москва зможе представити результат як власну перемогу, не добившись повної капітуляції України.

Києву доведеться пройти шлях, схожий на той, що пройшла Фінляндія: після війни з СРСР вона втратила близько 10% території, але зберегла демократичну систему, ринкову економіку та зв'язки із Заходом, уникаючи прямої конфронтації із сусідом. Для Києва це означатиме поступову інтеграцію до Євросоюзу та, можливо, до НАТО, хоча спочатку й без повноцінного захисту за статтею 5 статуту альянсу.

Важливо звернути увагу на те, що ще рік тому аналітики JPMorgan вважали для України базовим варіантом "грузинський сценарій". Тобто Київ повертається до орбіти Москви. Але тепер банк суттєво переглянув прогноз через посилення Києва з боку ЄС.

Тепер ймовірність "фінського сценарію" оцінюється у 50%, "грузинського" — у 30%, сценарію "Ізраїль" — у 10%, а моделей "Південна Корея" та "Білорусь" — по 5%.

