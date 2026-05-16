Уже не грузинский: какой сценарий предрекают Украине и в чем его суть

Планам путинского режима не суждено было сбыться, и Россия не сможет захватить всю Украину. Но Киев потеряет часть своей территории, как это произошло с Финляндией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете JPMorgan Chase.

Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase полагают, что наиболее вероятным результатом российско-украинской войны становится "финский сценарий", по которому Киев потеряет часть территорий. Однако Украина сохранит свой суверенитет, армию и курс на интеграцию с Западом.

В докладе "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" говорится, что исход войны будет решен за столом переговоров, поскольку ситуация на поле боя зашла в тупик, а линия фронта не движется уже более двух лет.

В рамках возможного компромиссного решения с Россией, как считают в JPMorgan, Украина может быть вынуждена принять вопрос нейтралитета, согласиться на ограничение численности и возможностей армии. Москва сможет представить результат как собственную победу, не добившись при этом полной капитуляции Украины.

Киеву придется пройти путь, похожий на тот, что прошла Финляндия: после войны с СССР она потеряла около 10% территории, но сохранила демократическую систему, рыночную экономику и связи с Западом, избегая прямой конфронтации с соседом. Для Киева это будет означать постепенную интеграцию в Евросоюз и, возможно, в НАТО, хотя поначалу и без полноценной защиты по статье 5 устава альянса.

Важно обратить внимание, что еще год назад аналитики JPMorgan считали для Украины базовым вариантом "грузинский сценарий". То есть Киев возвращается в орбиту Москвы. Но теперь банк существенно пересмотрел прогноз из-за усиления Киева со стороны ЕС.

Теперь вероятность "финского сценария" оценивается в 50%, "грузинского" — в 30%, сценария "Израиль" — в 10%, а моделей "Южная Корея" и "Беларусь" — по 5%.

