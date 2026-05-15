Могут ли переговоры привести к миру: Буданов сделал откровенное заявление

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов убежден, что мирный процесс между Украиной и Россией в конечном итоге приведет к завершению войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов заявил в интервью газете "The Times".

"Я не обязан никому доверять — я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю. Я верю в переговорный процесс. в его завершение и результат", — отметил Кирилл Буданов.

Он добавил, что опыт работы в должности главы ГУР помогает ему в переговорах по мирному соглашению, ведь он до сих пор имеет доступ к информаторам и влиятельным людям в России.

По словам руководителя ОП, это дает ему общую информацию о сильных и слабых сторонах, а также "красных линиях" сидящих по другую сторону стола переговоров.

"Мы работали с ними много лет, потому поверьте, я знаю, как с ними говорить", — добавил глава ОП.

Кирилл Буданов отметил, что создал систему для переговоров по освобождению из плена, часто опираясь на косвенные каналы внутри России для возвращения пленных украинских солдат и гражданских домой. Эти каналы сейчас оказались полезными для мирных переговоров.

Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет удерживать необходимую численность войска исключительно благодаря добровольцам, поэтому мобилизационные мероприятия будут оставаться актуальными и дальше. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times, комментируя ситуацию с комплектованием украинской армии в условиях продолжительной войны.

По словам Буданова, добровольный набор уже не способен обеспечить потребности фронта, поскольку страна находится в изнурительном военном положении много лет. Он объяснил, что на решения людей влияют как экономические трудности, так и всеобщая усталость общества от войны.



