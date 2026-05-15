Могут ли переговоры привести к миру: Буданов сделал откровенное заявление

Кравцев Сергей
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов убежден, что мирный процесс между Украиной и Россией в конечном итоге приведет к завершению войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов заявил в интервью газете "The Times".
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Он добавил, что опыт работы в должности главы ГУР помогает ему в переговорах по мирному соглашению, ведь он до сих пор имеет доступ к информаторам и влиятельным людям в России.
По словам руководителя ОП, это дает ему общую информацию о сильных и слабых сторонах, а также "красных линиях" сидящих по другую сторону стола переговоров.
Кирилл Буданов отметил, что создал систему для переговоров по освобождению из плена, часто опираясь на косвенные каналы внутри России для возвращения пленных украинских солдат и гражданских домой. Эти каналы сейчас оказались полезными для мирных переговоров.
Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет удерживать необходимую численность войска исключительно благодаря добровольцам, поэтому мобилизационные мероприятия будут оставаться актуальными и дальше. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times, комментируя ситуацию с комплектованием украинской армии в условиях продолжительной войны.
По словам Буданова, добровольный набор уже не способен обеспечить потребности фронта, поскольку страна находится в изнурительном военном положении много лет. Он объяснил, что на решения людей влияют как экономические трудности, так и всеобщая усталость общества от войны.