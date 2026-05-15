Чи можуть переговори привести до миру: Буданов зробив відверту заяву

Кравцев Сергей
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов переконаний, що мирний процес між Україною та Росією зрештою приведе до завершення війни. Як інформує портал "Коментарі", про це Буданов заявив в інтерв’ю газеті "The Times".
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
Він додав, що досвід роботи на посаді глави ГУР допомагає йому у переговорах щодо мирної угоди, адже він досі має доступ до інформаторів та впливових людей у Росії.
За словами керівника ОП, це дає йому загальну інформацію про сильні й слабкі сторони, а також "червоні лінії" тих, хто сидить по інший бік столу переговорів.
Кирило Буданов зауважив, що створив систему для переговорів щодо звільнення з полону, часто спираючись на непрямі канали всередині Росії для повернення полонених українських солдатів та цивільних додому. Ці канали тепер виявилися корисними для мирних переговорів.
Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе утримувати необхідну чисельність війська виключно завдяки добровольцям, тому мобілізаційні заходи залишатимуться актуальними й надалі. Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню The Times, коментуючи ситуацію з комплектуванням української армії в умовах тривалої війни.
За словами Буданова, добровільний набір уже не здатний забезпечити потреби фронту, оскільки країна перебуває у виснажливому воєнному стані багато років поспіль. Він пояснив, що на рішення людей впливають як економічні труднощі, так і загальна втома суспільства від війни.