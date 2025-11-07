logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вже наївся "руского міра" - СБУ затримала бойовика «днр», який хотів втекти до Євросоюзу
commentss НОВИНИ Всі новини

Вже наївся "руского міра" - СБУ затримала бойовика «днр», який хотів втекти до Євросоюзу

Контррозвідка Служби безпеки викрила учасника групування «Сомалі», який брав участь у боях за Донецький аеропорт і планував витік за кордон під виглядом переселенця.

7 листопада 2025, 20:01
Автор:
avatar

Проніна Аня

Контррозвідка СБУ запобігла спробі втечі до Євросоюзу бойовика російських окупаційних сил, який воював проти України на Донеччині. Зловмисника затримали в одному з Ковельських готелів на Волині, де він готував документи для виїзду за кордон. Про це повідомляє СБУ.

Вже наївся "руского міра" - СБУ затримала бойовика «днр», який хотів втекти до Євросоюзу

СБУ затримала бойовика «днр» у Ковелі - хотів оформити український паспорт і втекти до ЄС

Як встановило слідство, фігурант є уродженцем Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольної росії збройної угруповання "Сомалі" так званої "днр". У складі бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був "списаний" з лав підрозділу.

Наприкінці жовтня 2025 року чоловік під виглядом внутрішньо переміщеної особи прибув до західного регіону, аби оформити український закордонний паспорт та втекти до однієї зі країн ЄС.

Співробітники СБУ заздалегідь встановили його місцеперебування та затримали на етапі підготовки до втечі. Під час обшуків у гостиничному номері виявлено паспорти Росії та "ДНР", "військовий квиток" та шеврони збройних формувань країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його відрядження для проведення підривної діяльності на території ЄС.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозрення за двома статтями Кримінального кодексу України — держзрада в умовах воєнного стану та участь у незаконних збройних формуваннях. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з прикордонниками за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, як писав портал "Коментарі", вінтррозвідка викрила колишнього працівника атомної станції, який за завданням російської розвідки намагався навести "Шахеді" на лінії електропередач Рівненської АЕС. За диверсію в умовах воєнного стану йому може світити довічне ув'язнення.





