Уже сыт "русским миром" - СБУ задержала боевика «ДНР», который хотел бежать в Евросоюз
commentss НОВОСТИ Все новости

Уже сыт "русским миром" - СБУ задержала боевика «ДНР», который хотел бежать в Евросоюз

Контрразведка Службы безопасности разоблачила участника группировки «Сомали», участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт и планировавшего утечку за границу под видом переселенца.

7 ноября 2025, 20:01
Автор:
Проніна Аня

Контррозвідка СБУ запобігла спробі втечі до Євросоюзу бойовика російських окупаційних сил, який воював проти України на Донеччині. Зловмисника затримали в одному з готелів Ковеля на Волині, де він готував документи для виїзду за кордон. Про це повідомляє СБУ.

Уже сыт "русским миром" - СБУ задержала боевика «ДНР», который хотел бежать в Евросоюз

СБУ задержала боевика «днр» в Ковеле – хотел оформить украинский паспорт и бежать в ЕС

Як встановило слідство, фігурант є уродженцем Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного росії збройного угруповання "Сомалі" так званої "днр". У складі бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був "списаний" з лав підрозділу.

Наприкінці жовтня 2025 року чоловік під виглядом внутрішньо переміщеної особи прибув до західного регіону, аби оформити український закордонний паспорт і втекти до однієї з країн ЄС.

Співробітники СБУ заздалегідь встановили його місцеперебування та затримали на етапі підготовки до втечі. Під час обшуків у готельному номері виявлено паспорти рф та "днр", "військовий квиток" і шеврони збройних формувань країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його "відрядження" для проведення підривної діяльності на території ЄС.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — держзрада в умовах воєнного стану та участь у незаконних збройних формуваннях. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з прикордонниками за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, як писав портал "Коментарі", контррозвідка викрила колишнього працівника атомної станції, який за завданням російської розвідки намагався навести "Шахеди" на лінії електропередач Рівненської АЕС. За диверсію в умовах воєнного стану йому може світити довічне ув’язнення.





