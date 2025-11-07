Колишній працівник РАЕС встановлював «маяки» для удару по енергосистемі Києва – СБУ зірвала диверсію

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який готував атаку дронів-камікадзе по високовольтних лініях електропередач, що живлять Київ і область. Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ затримала агента ГРУ, який хотів навести дрони на ЛЕП Рівненської АЕС – йому загрожує довічне

За даними слідства, диверсант мав встановити GPS-маячок на одній з опор магістральних ЛЕП, які з’єднують Рівненську атомну електростанцію з енергетичними об’єктами Київщини. За координатами цього пристрою окупанти планували спрямувати "Шахеди", щоб знеструмити столичний регіон.

Затриманий – колишній працівник Рівненської АЕС, який звільнився ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2025 року на його месенджер вийшов представник російського ГРУ з підмосков’я та запропонував співпрацю за гроші.

Після вербування чоловік отримав детальні інструкції для виконання диверсійного завдання. Перед спробою встановити GPS-трекер він розвідував позиції українських військових, що охороняють енергетичний об’єкт.

Під час спроби активувати трекер на опорі ЛЕП його затримали контррозвідники СБУ. На місці вилучили мобільний телефон, який агент використовував для зв’язку з російськими кураторами.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. За це передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що українські захисники знищили один із трьох пострілів"Орєшніка" на території РФ. Про це під час прес-конференції розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк. Глава СБУ наголосив, що раніше цю інформацію спецслужби не озвучували. Зараз уже можна сказати, що один із трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їхній території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР.