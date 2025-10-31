Україна знищила один "Орєшнік" на території РФ: унікальна операція СБУ

Українські захисники знищили один із трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час прес-конференції розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Глава СБУ наголосив, що раніше цю інформацію спецслужби не озвучували. Зараз уже можна сказати, що один із трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їхній території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР.

“Це була дуже успішна операція, вона на той момент не афішувалася. Про це доповідалося виключно президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Це було в той момент, коли назву "Орєшнік" ніхто на широкому загалі не використовував. І росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа", — зазначив Малюк.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський зазначив, що за даними української розвідки, Росія мала можливість трьох пострілів "Орєшніком". Один із них вона використала, ще один знищили Сили оборони України. За даними служби зовнішньої розвідки, РФ має ще щонайменше один постріл.

"У росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшнік", — заявив президент України.

За його словами, орієнтовна дальність нової російської ракети становить 5 тисяч кілометрів і його пускові комплекси згодом розмістять у Білорусі.

