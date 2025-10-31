logo_ukra

BTC/USD

108861

ETH/USD

3819.62

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна знищила один "Орєшнік" на території РФ: унікальна операція СБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна знищила один "Орєшнік" на території РФ: унікальна операція СБУ

Операція СБУ та інших спецслужб України відбулася влітку 2023 року

31 жовтня 2025, 14:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники знищили один із трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час прес-конференції розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Україна знищила один "Орєшнік" на території РФ: унікальна операція СБУ

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Глава СБУ наголосив, що раніше цю інформацію спецслужби не озвучували. Зараз уже можна сказати, що один із трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їхній території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР.

“Це була дуже успішна операція, вона на той момент не афішувалася. Про це доповідалося виключно президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Це було в той момент, коли назву "Орєшнік" ніхто на широкому загалі не використовував. І росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа", — зазначив Малюк.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський зазначив, що за даними української розвідки, Росія мала можливість трьох пострілів "Орєшніком". Один із них вона використала, ще один знищили Сили оборони України. За даними служби зовнішньої розвідки, РФ має ще щонайменше один постріл.                                                   

"У росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшнік", — заявив президент України.

За його словами, орієнтовна дальність нової російської ракети становить 5 тисяч кілометрів і його пускові комплекси згодом розмістять у Білорусі.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Росії неодноразово заявляли про можливість застосування суперзброї проти України. Володимир Путін постійно хизується ракетою "Орєшнік".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини