Украина уничтожила один "Орешник" на территории РФ: уникальная операция СБУ

Украинские защитники уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Глава СБУ подчеркнул, что ранее эту информацию спецслужбы не озвучивали. Сейчас уже можно сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР.

"Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное. Это была очень успешная операция, она на тот момент не афишировалась. Об этом докладывалось исключительно президенту Украины, а также об этом знали несколько президентов других стран. Это было в тот момент, когда название "Орешник" никто в широкой общественности не использовал. И россияне в то время особо им еще не угрожали. Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом", — отметил Малюк.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что по данным украинской разведки, Россия имела возможность трех выстрелов "Орешником". Один из них она использовала, еще один уничтожили Силы обороны Украины. По данным службы внешней разведки, РФ имеет еще как минимум один выстрел.

"У россиян есть еще возможность задействовать до шести выстрелов ракеты "Орешник", — заявил президент Украины.

По его словам, ориентировочная дальность новой российской ракеты составляет 5 тысяч километров, и его пусковые комплексы со временем разместят в Беларуси.

