Украина уничтожила один "Орешник" на территории РФ: уникальная операция СБУ

Кравцев Сергей
Украинские защитники уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Ракета Орешник. Фото: из открытых источников
Глава СБУ подчеркнул, что ранее эту информацию спецслужбы не озвучивали. Сейчас уже можно сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР.
В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что по данным украинской разведки, Россия имела возможность трех выстрелов "Орешником". Один из них она использовала, еще один уничтожили Силы обороны Украины. По данным службы внешней разведки, РФ имеет еще как минимум один выстрел.
По его словам, ориентировочная дальность новой российской ракеты составляет 5 тысяч километров, и его пусковые комплексы со временем разместят в Беларуси.
