Лукашенко шокировал признанием, куда предлагали Путину ударить "Орешник": СМИ
НОВОСТИ

Лукашенко шокировал признанием, куда предлагали Путину ударить "Орешник": СМИ

Лукашенко рассказал, по какому объекту в Киеве предлагали Путину ударить "Орешником"

22 августа 2025, 14:22
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России неоднократно заявляли о возможности применения супероружия против Украины. Владимир Путин постоянно кичится ракетой "Орешник".

Лукашенко шокировал признанием, куда предлагали Путину ударить "Орешник": СМИ

Оружие в РФ. Фото портал "Комментарии"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами рассказал, что якобы Путин предлагали ударить "Орешником" по Банковой, однако тот ответил "ни в коем случае", пишет издание "РИА-новости". Отмечают, что, по словам Лукашенко, разговоры о возможности атаки по центральному офису Владимира Зеленского действительно поднимались.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина не может сбить "Орешник". Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

"Если коротко, то "Орешник" Украина сбить не может. При этом такая ракета может нанести серьезные разрушения. Все ракеты, кроме "Орешника", Украина может сбивать системами Patriot. Их не так много на вооружении, но они способны поражать крылатые, гиперзвуковые и баллистические ракеты типа типа "Искандер", — рассказал Арестович.

Относительно действия ракеты он отметил, что она разъединяется на десятки суббоеприпасов, которые с огромной скоростью летят на цель. По его словам, даже "болванки", обладая большой кинетической энергией, могут проникать глубоко под землю, поражая бункеры и подземные производства.

Арестович отметил, что, учитывая большой радиус отклонения, удар такой ракетой по густонаселенному городу может нанести также жертвы среди гражданских.

Отметим, что в феврале 2025 года сообщалось, что Россия якобы применила "Орешник" при обстреле Киева. Сообщалось, что ракета взорвалась на территории России.




Источник: https://t.me/rian_ru/311834
