Бывший работник РАЭС устанавливал «маяки» для удара по энергосистеме Киева – СБУ сорвала диверсию

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), готовившего атаку дронов-камикадзе по высоковольтным линиям электропередач, питающих Киев и область. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ задержала агента ГРУ, который хотел навести дроны на ЛЭП Ровенской АЭС – ему грозит пожизненное

По данным следствия, диверсант должен был установить GPS-маячок на одной из опор магистральных ЛЭП, соединяющих Ровенскую атомную электростанцию с энергетическими объектами Киевщины. По координатам этого устройства оккупанты планировали направить "Шахеды", чтобы обесточить столичный регион.

Задержанный – бывший работник Ровенской АЭС, уволившийся еще до начала полномасштабной войны. Весной 2025 г. на его мессенджер вышел представитель российского ГРУ из подмосковья и предложил сотрудничество за деньги.

После вербовки мужчина получил подробные инструкции для выполнения диверсионной задачи. Перед попыткой установить GPS-трекер он разведывал позиции украинских охраняющих энергетический объект военных.

При попытке активировать трекер на опоре ЛЭП его задержали контрразведчики СБУ. На месте был изъят мобильный телефон, который агент использовал для связи с российскими кураторами.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная в условиях военного положения. За это предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что украинские защитники уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Глава СБУ подчеркнул, что ранее эту информацию спецслужбы не озвучивали. Сейчас уже можно сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР.