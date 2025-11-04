Вже є результат: що сталося в РФ після нічної роботи дронів

У Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробні заводи, нафтохімічний завод у Башкирії та Нижегородський НПЗ, зупинили свою роботу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Зупинка НПЗ у РФ. Фото: з відкритих джерел

"Одразу два підприємства — нафтохімічний завод у Башкирії та Нижегородський НПЗ зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі", — заявив Андрій Коваленко.

Він також зазначив, що росіяни повідомляють про перебої з електрикою в окремих районах Курської області.

Раніше "Коментарі" повідомляли, що три райони Курської області Росії залишилися без електропостачання після удару по електропідстанції увечері 3 листопада. Про це у Telegram повідомив губернатор Курщини Олександр Хінштейн.

"У місті Рильську внаслідок удару ворога по підстанції сталося аварійне відключення електропостачання. Під відключення світла потрапило понад 16 тисяч споживачів у Рильському, а також Глушківському та Коренівському районах, які запитані від рильської підстанції", — йшлося у повідомленні путінського чиновника.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у місті Кстово Нижегородської області РФ після нічної атаки дронів виникла пожежа в промисловій зоні в районі нафтобази "Лукойлу" та нафтохімічного заводу. У ніч проти 4 листопада жителі російського Кстово Нижегородської області повідомляли про вибухи. На відео потрапило яскраве сяйво над містом. Також на кадрах очевидців зафіксовано пожежу, яка виникла після атаки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – жирні прильоти: які одразу два важливі об'єкти вдалося вразити у РФ.



