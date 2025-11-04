Уже есть результат: что произошло в РФ после ночной работы дронов

В России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода, нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Остановка НПЗ в РФ. Фото: из открытых источников

"Сразу два предприятия – нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки дронов этой ночью", — заявил Андрей Коваленко.

Он также отметил, что россияне сообщают о перебоях с электричеством в отдельных районах Курской области.

Ранее "Комментарии" сообщали, что три района Курской области России остались без электроснабжения после удара по электроподстанции вечером 3 ноября. Об этом в Telegram сообщил губернатор Курщины Александр Хинштейн.

"В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции", – говорилось в сообщении путинского чиновника.

Читайте также на портале "Комментарии" — в городе Кстово Нижегородской области РФ после ночной атаки дронов возник пожар в промышленной зоне в районе нефтебазы "Лукойла" и нефтехимического завода. В ночь на 4 ноября жители российского Кстово Нижегородской области сообщали о взрывах. На видео попало яркое сияние над городом. Также на кадрах очевидцев зафиксирован пожар, возникший после атаки.

