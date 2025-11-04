Жирные прилеты: какие сразу два важных объекта удалось поразить в РФ

В городе Кстово Нижегородской области РФ после ночной атаки дронов возник пожар в промышленной зоне в районе нефтебазы "Лукойла" и нефтехимического завода.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В ночь на 4 ноября жители российского Кстово Нижегородской области сообщали о взрывах. На видео попало яркое сияние над городом. Также на кадрах очевидцев зафиксирован пожар, возникший после атаки.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что после того, как проанализировали кадры, пришли к выводу, что фото снято из села Новоликеево. Согласно анализу, возгорание произошло в южно-восточной части промзоны, где расположены сразу 2 нефтяных предприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Они находятся в непосредственной близости друг от друга.

Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово", как указано на сайте, производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом украинские СМИ писали, что он производит компоненты для взрывчатки.

Также по данным СМИ, "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – это один из ведущих НПЗ РФ. Он важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Так, в Москву бензин с Нижегородского НПЗ доставлялся по трубопроводу. Установленная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нафтебитумы, парафины и тому подобное.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 4 ноября российские власти заявили о "массированной атаке" беспилотников на Волгоградскую область РФ и возгорании на электроподстанции "Фроловская". Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.



