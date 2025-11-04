Жирні прильоти: які одразу два важливі об'єкти вдалося уразити в РФ

У місті Кстово Нижегородської області РФ після нічної атаки дронів виникла пожежа в промисловій зоні в районі нафтобази "Лукойлу" та нафтохімічного заводу.

У ніч проти 4 листопада жителі російського Кстово Нижегородської області повідомляли про вибухи. На відео потрапило яскраве сяйво над містом. Також на кадрах очевидців зафіксовано пожежу, яка виникла після атаки.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після того, як проаналізували кадри, дійшли висновку, що фото знято із села Новолікєєво. Згідно з аналізом, спалах відбувся в південно-східній частині промзони, де розташовані одразу 2 нафтові підприємства — "СІБУР-Кстово" та "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Вони знаходяться у безпосередній близькості один від одного.

Нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово", як зазначено на сайті, виробляє етилен, пропілен, бензол, а також низку вуглеводневих фракцій. При цьому українські ЗМІ писали, що він виготовляє компоненти для вибухівки.

Також за даними ЗМІ, "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" — це один із провідних НПЗ РФ. Він є важливим для забезпечення Московського регіону, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Так, до Москви бензин із Нижегородського НПЗ доставлявся трубопроводом. Встановлена потужність первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтебітуми, парафіни тощо.

